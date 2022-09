Nisseliste med piger, men den med drengene er endnu frækkere

Listen er lukket, men man kan her blandt andet læse om "saftige" drenge, kønsdele og om drenge, som giver pigerne "dryppende underliv", skriver JydskeVestkysten. Ifølge avisen gik alle drengene på Munkensdam Gymnasium i sidste skoleår.

At der nu er fokus på nisselisterne på det koldingensiske gymnasium kommer efter sagen om den rangliste over alle piger i skolens 1.g'er, som fem drenge på skolen står bag. Efter sagen kom frem, blev drengene bortvist i en uge. Fredag mødte de frem for at undskylde for deres adfærd over for samtlige piger ude i klasserne.