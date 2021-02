Nu kommer der hjælp til de små bryggerier

Politikerne på Christiansborg er enige om at afsætte en pulje på 35 millioner kroner til kompensation for sæsonbetonede varer, som på grund af restriktionerne ikke kan sælges, før en ny sæson starter - heriblandt julebryg.

Der vil være et loft over kompensation på 200.000 kroner per bryggeri. En støtte, som vækker glæde i Bryggeriforeningen på Gamle Carlsberg Vej i København.

- For de små danske bryggerier er det en særdeles glædelig nyhed, og vi vil gerne kvittere for, at politikerne har lyttet til os i denne sag. Det er trist for bryggerierne at brænde inde med øl, men godt at de bliver kompenseret for det tabte julesalg, siger Bryggeriforeningens direktør, Niels Hald.

Ifølge Bryggeriforeningen har tre ud af fire danske bryggerier fustager, flasker eller dåser med usolgt julebryg, viser en undersøgelse blandt Bryggeriforeningens medlemmer.