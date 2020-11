Politiker om efterforskning af altansag: Uden tilsyn kan det ske igen

Ifølge politiet skyldes det, at fejlene ved altanen var skjulte inde i selve altankonstruktionen og i husets facade.

- Vi er sådan set tilbage ved, at vi har brug for, at der er et tilsyn med altanerne, hvis ikke sagen skal gentage sig. Selvfølgelig skal man ikke dømmes for noget, man ikke kan se, men man skal have en forpligtigelse til at sætte nogen, som har forstand på altaner, til at kigge dem efter, og som kan afsløre, hvis der er et problem med dem, siger Karina Lorentzen.

Et lille skridt tættere på et lovpligtigt tilsyn

Boligminister, Kaare Dybvad (S), fortalte boligudvalget den tredje november, at han har bedt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om at undersøge mulighederne for at undgå lignende ulykker.