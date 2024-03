Sommerhusejer har ventet fem måneder på et svar

Den tradition bliver svær at holde i hævd i år.

- Vi står fuldstændig uden fornemmelse af, hvad vi får af erstatning, siger Peter Christensen-Dalsgaard.

Hvordan er det?

- Det synes jeg er træls. Altså jeg synes virkelig, at det er en forkert fornemmelse at have, for man skal jo gerne vide, hvad man har af penge, så man kan lægge et budget.