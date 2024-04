Spildevand fosser ud i naturbeskyttet skov

Ifølge Naturbeskyttelsesloven beskytter lovens §3 mod "ændringer i områdernes naturtilstand. For eksempel må man ikke dræne, opfylde, oprense, omlægge eller tilplante arealerne”, og Natura 2000 er et netværk af beskyttede områder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

- Jeg er meget bekymret over, at det er Natura 2000-område og §3-område. Der burde handles på det, siger Esben Christoffersen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening Kolding.