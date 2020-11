Stort flertal vedtager ny plan for havn efter flere års strid

Med en samarbejdsaftale har Kolding Kommune og Kolding Havn efter to års debat skabt rammerne for, hvordan man skaber konkret plads til både mere by og grønnere erhvervshavn.

Den fremtidige ejerstrategi og samarbejdsaftalen blev godkendt af byrådet tirsdag aften.

For to år siden ville et politisk flertal med Venstreborgmester Jørn Pedersen i front rydde Koldings erhvervshavn for virksomheder, da flertallet frygtede, at røg, støj og møg ikke kunne forenes med ønsket om at lave nye boligområder og ny stor lystbådehavn.