Her er syd- og sønderjydernes flotteste malede sten - kan du gøre det bedre?

Der er i dén grad dømt strandtema i denne uges udfordring af TV SYDs lørdagsprogram 'Krea Kongen'. Det gælder nemlig stenmaling, og stenens motiv skal trække tråde til livet på stranden.

Mange syd- og sønderjyder har allerede været i gang med tusch og pensel og givet deres bud på en malet sten med inspiration fra stranden. I billedhjulet nedenfor kan du se de 30 senest indsendte kreationer og blive inspireret til selv at komme i gang.

Det er Camilla Uth, der er denne uges ekspert og dommer. Hun har malet sten siden 2014, og for to år siden startede hun Facebookgruppen 'Rockhunting i Esbjerg og omegn', der har til formål at sætte gang i små sten-jagter. Herigennem forsøger hun at inspirere og opfordre folk til at male sten, som de efterfølgende kan gemme ude i naturen, så andre kan finde dem og give dem en ny placering.

Det er dermed også Camilla Uth, der sidst på ugen skal udpege en vinder-kreation i denne uges udfordring i Krea Kongen.

Kan du gøre det bedre?

Husk, du kan stadig nå at være med i konkurrencen.

Deadline for at indsende et billede af dit bud på et fuglehus er torsdag klokken 9.00. Du kan uploade dit billede herunder eller på tvsyd.dk/kreakongen, hvor du kan finde endnu flere tips og tricks fra ugens ekspert, Camilla Uth.

Hver uge finder vi en vinder, som bliver ugens Krea Konge og får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.