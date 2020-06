Krea Kongen - ny udfordring: Nu skal du lave et quilling papirophæng

Krea Kongen Krea Kongen er TV SYDs lørdagsprogram, hvor du vil få inspiration til, hvordan du på kreativ vis fordriver tiden derhjemme, indtil coronakrisen er drevet over. Hver uge stiller vi en ny udfordring, mens en ekspert vil give dig sine bedste tips og tricks. Se hvordan du deltager på TVSYD.dk/kreakongen.

Nu kan du lægge stenene og tusserne til side for en stund og i stedet finde en god stak papir og tålmodighed frem.

I ugens udfordring i 'Krea Kongen' på TV SYD gælder det nemlig papirophæng lavet efter quilling-metoden.

Hvis quilling ikke får mange klokker til at ringe, så frygt ej! Hanne Olesen er papirkunst-designer ved Karen-Marie Klip & Papir i Gråsten og viser her nogle forskellige teknikker, så du kommer godt i gang med at lave kunst ud af papirstrimler.

Med sin ekspertise inden for papirkunst er Hanne Olesen denne uges ekspert i 'Krea Kongen', og det er ligeledes også hende, der sidst på ugen kårer det bedste quilling papirophæng og dermed ugens vinder af 'Krea Kongen'.

Det skal du bruge

Når du først kommer i gang med quilling, vil du opdage, at det næsten er som at tegne med papirstrimler. Strimlerne skal rulles, formes og sættes sammen, så det til sidst bliver et samlet kunstophæng. Med quilling kan man lave alt fra helt enkle figurer til meget komplekse mønstre.

Men for at komme godt i gang med quilling har du brug for nogle redskaber:

Papir - der skæres i strimler

En quilling-pen

Papirlim

En kam

Hvis du har ovenstående materialer, er du sådan set klar til at udfolde dig kreativt gennem quilling. Dog kan det være, at du også lige har brug for en 'hvordan-gør-jeg-så'- gennemgang. Og det får du her, hvor Hanne Olesen guider dig igennem forskellige teknikker, du kan bruge i quilling.

Bliv knivskarp til kam-teknikken

Den ene teknik, man kan bruge til quilling papirophæng, er kam-teknikken. Som navnet antyder, skal der her bruges en kam.

Derudover skal du selvfølgelig bruge papirlim og papirstrimler - vær opmærksom på, at strimlerne skal have forskellige længder og bredder afhængigt af, hvad du vil lave.

I videoen viser Hanne Olesen, hvordan man bruger kam-teknikken til at lave en blomst.

02:07 Hanne Olesen viser her, hvordan du mestrer kam-teknikken. Foto: Line Haunstrup

Prøv også pen-teknikken

En anden teknik er pen-teknikken. Her er det en god idé at anskaffe sig en rigtig quilling-pen. Ligesom hækle- og strikkenåle findes quilling-pennene også i forskellige størrelser.

Hanne Olesen viser her, hvordan pen-teknikken kan bruges.

01:15 Vil du også lære pen-teknikken? Så kig med i videoen her, hvor Hanne Olesen viser dig dén teknik. Foto: Line Haunstrup

Giv dine ophæng dybde med 3D-teknikken

Som udvidelse af pen-teknikken kan man forsøge at gøre sine kunstværker flerdimensionelle. Man kan med fordel bruge en 3D-skabelon til at forme sine oprullede papirstrimler og dermed give sine ophæng lidt mere liv.

I videoen kan du se, hvordan du bruger 3D-skabelonen.

01:36 Man kan også lave ophæng, der får et 3D-look. Det kan du lære mere om i videoen her. Foto: Line Haunstrup

Deltag i konkurrencen

Kribler det i fingrene for at komme i gang med dit helt eget quilling papirophæng, så tøv ikke med at melde dig til udfordringen. Om du er nybegynder, let øvet eller øvet indenfor quilling er ligegyldigt - alle kan være med.

Du deltager ved at sende et billede af dine kreative udfoldelser via formularen herunder.

Deadline for at indsende et billede og være med i konkurrencen er hver torsdag klokken 9. Du kan kun deltage med ét billede.

Du kan også klikke ind på TVSYD.dk/kreakongen, hvor eksperter kommer med tips og tricks til, hvordan du løser udfordringerne.

Ingen konkurrence uden præmier. Hver uge finder vi en vinder, som – udover et 'Ugens Krea Konge'-diplom – får en kurv med søde sager til en værdi af 500 kroner.

Vi håber, at du vil lege med og deltage i konkurrencen om at blive ugens Krea Konge.