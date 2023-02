Børnene stivnede, da fly fløj over Gram Slot for et år siden - sådan går det med ukrainske Valentina og døtrene i dag

Også han oplevede, hvordan hele Gram stod sammen for at hjælpe.

- Folk ringede med huse, kom med mad, lavede aktiviteter og ordnede papirer for dem, husker han og peger på, at det også blev godt for Gram at få så mange ukrainere til.

- Det har beriget vores by på rigtig mange måder. Vi fik et fællesskab, og det var rigtig rart at stå sammen om at hjælpe. Det var en god opgave som by, fordi det giver mening.

Mor, jeg vil hjem

- Generelt er det lettere nu end for et år siden. Jeg kan tale og forstå lidt dansk nu, selvom det er svært at lære, siger Valentina Demoschuk, der sidder i sofaen i en lille stue hjemme hos Svend Brodersen på slottet. Hun sidder der med Anna Budzunska, der også kom til Gram fra Ukraine sidste år med sin datter og nu venter andet barn.