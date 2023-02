365 dage med krig i Ukraine - sådan har Syd- og Sønderjyderne været en del af krigen

24. februar 2022 er ikke en dato, man glemmer. Ikke som ukrainer, som europæer eller som syd- og sønderjyde.

Særligt for de herboende ukrainere, ramte uvisheden om familiens tilstand i hjemlandet. Frygten for aldrig at se dem igen var stor.

Blandt andet hos Olha Volkova, der bor i Vejle og har været i Danmark i 17 år nu. Både Olha Volkovas mor, sin mands familie og mange venner boede i Ukraine.

- Det er hårdt. Det er meget hårdt at tænke på, at der kan ske dem noget - både familie og venner. Jeg tænker meget på dem lige nu. Det er ikke til at forstå, at sådan noget kan ske i 2022, lød det fra Olha Volkova.