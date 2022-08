Her er årsagen til, at der i dag bliver lagt sandsække ved skulpturer

Den 24. august har flere byer i Trekantsområdet valgt at tildække skulpturer og andre kunstværker med sandsække.

Årsagen ligger i datoen, der både markerer Ukraines 31-års uafhængighed fra Sovjetunionen, men også halvårsdagen for den russiske invasion af Ukraine.

I Ukraine er en lang række historiske monumenter blevet dækket til med sandsække for at sikre kulturarven mod at blive ødelagt i forbindelse med bombardementer over de større byer i Ukraine.