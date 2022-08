TV 2-korrespondent er tilbage for at rapportere fra krigen i Ukraine

Selvom krig er krig, og det kan være virkelig svært at være i både fysisk og psykisk, så er Claus Reinholdt slet ikke i tvivl om, hvorfor han hver måned vender tilbage til Ukraine for at rapportere fra krigens uhyrligheder.

- Jeg mener, at det er en af de absolut største og væsentligste journalistiske historier i vores levetid, så det er simpelthen meget vigtigt, at vi er her. Og som journalist betyder det meget at være et sted, hvor jeg kan fortælle, hvad realiteterne er og komme ud og snakke med folk, som er berørte af den her krig.