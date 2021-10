Lokalsamfund i Vejen Kommune i opråb: I har glemt os

Anderledes udvikling i Askov

Hvor udviklingen i Lindknud går ned ad bakke, så er smilene anderledes brede i en anden landsby i Vejen Kommune. I Askov, et par kilometer uden for Vejen by, har man siden 2014 haft et nogenlunde stabilt indbyggertal på omkring 1850 borgere. Det tal ser nu ud til at få et nøk op.

I udkanten af landsbyen er der nemlig i gang med at blive bygget omkring 80 nye ejerboliger med en splinterny legeplads og et kommunalt ejet stisystem, der forbinder området med Askov by og Vejen.

Bag udstykningen står EDC i Vejen, og ifølge dem er det et bredt publikum, der søger mod højskolebyen.

- Vores kunder har været fra lokalområdet, men også nogen udenbys fra. Vi har også nogle pendlere, der flytter hertil, fordi det ligger så centralt, siger Ole Kronholm, der er medejer af EDC Kronholm & Slangerup i Vejen.