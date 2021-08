Veteran stopper efter 20 år i byrådet for tre partier

Borgerlistens frontfigur og stifter, Henrik Vallø, genopstiller alligevel ikke ved det kommende kommunalvalg til november. Det skriver JydskeVestkysten søndag.

Henrik Vallø har siddet i byrådet i fem perioder som medlem af Venstre og Konservative og som løsgænger, inden han stiftede Borgerlisten.

- Det har været en svær beslutning, men man skal jo stoppe på et tidspunkt, og jeg vil gerne have tid til andet end politik. Dertil kommer, at jeg har haft et lidt træls forår, hvor jeg først led under dobbeltsyn forårsaget af stress, og derefter måtte igennem en operation for modermærkekræft. Alt er heldigvis gået godt, men episoderne har da rusket lidt op i eftertænksomheden, hvor jeg har tænkt mere over, hvad jeg vil med tilværelsen og også gerne vil give plads til mere tid med familien, siger Henrik Vallø til JydskeVestkysten.