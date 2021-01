Cheføkonom: - Det er en markant overkompensation til minkavlerne

Køber ikke argumentet om kommende optur

Siden aflivningen af minkene på landets minkfarme i efteråret har et af minkavlernes hovedargumenter for at få en god kompensation været, at de stod over for en længe ventet optur i erhvervet.

Men det argument køber Jens Hauch ikke. Han mener derimod, at den svære økonomiske situation i erhvervet ville have tvunget flere avlere til at lukke for deres produktion.

- Der er ikke nogen dokumentation for, at der ville komme en optur i minkbranchen. Hvis man kigger på, hvordan markedet normalvis fungerer, så er det sandsynligt at skindpriserne ville komme til at stige, men det ville være på ryggen af, at rigtig mange avlere ville være nødt til at stoppe produktionen, siger Jens Hauch, cheføkonom og vicedirektør hos Kraka.

Samfundsøkonomisk mener Jens Hauch ikke, at afviklingen af minkerhvervet vil komme til at have store konsekvenser.