Formanden for minkavlerne er tilfreds med rammerne for erstatningsaftale

Bliver svært at komme i gang igen

I aftalen indgår en dvaleordning på 60 mio. kroner. Det er penge til minkavlere, der måtte ønske at starte en produktion af mink igen efter 2021, eller når coronapandemien er overståeten.

Men på trods af ordningen så tror Tage Pedersen ikke, at mange kommer til at benytte sig af den.

- Det bliver alt for svært og et meget hårdt arbejde at begynde at avle mink ovenpå en total nedlukning. Hele følgebranchen er væk som foderindustrien og pelserierne, så det vil blive et meget hårdt arbejde at starte igen Jeg vil ikke anbefale det. Erhvervet er dødt i Danmark, sådan som jeg ser det, siger minkavlernes formand, Tage Pedersen.