Minkavlerformand om udbetaling: Det drejer sig kun om ganske få avlere

Alle forventer løn for arbejde

Han er ikke særlig imponeret over, at den lille gruppe avlere nu får udbetalt løn for udført arbejde, efter myndighederne er gjort bekendt med, at det er ulovligt ikke at udbetale deres løn for udført arbejde for Fødevarestyrelsen:

- Forventer vi alle ikke at få udbetalt løn for udført arbejde? Det tror jeg nok. Selvfølgelig er jeg glad på de få avleres vegne, at de nu får udbetalt penge, men overordnet set er jeg ikke tilfreds, siger han.

Der var før nedslagtningen af alle mink i Danmark i november 2019 omkring 1.000 registrerede minkavlere.

De danske minkavlere stod i 2019 for eksportindtægter til Danmark for cirka fem mia. kr.