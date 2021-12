Statsministeren skal i dag afhøres i minksagen

Hele torsdagen er afsat til afhøring af Mette Frederiksen

Minkkommissionen har afsat hele torsdag til at høre Mette Frederiksens forklaring. Og skal man tro Casper Dall, har kommissionen formentlig ikke helt nyt materiale at hive frem under afhøringen.

- Jeg forventer ikke, at vi kommer til at se nogle nye afgørende bomber eller nogen rygende pistol under afhøringen torsdag.

Så ville det være kommet frem under nogle af de tidligere krydsforhør eller vidneforklaringer, mener han.

Hvis hendes hukommelse fra perioden svigter, hvilket eksempelvis har været tilfældet for tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S), vil det skade statsministerens billede i befolkningen, vurderer han.

- Det vil betyde, at Mette Frederiksen kommer til at se rigtig uheldig ud i offentligheden, og oppositionen vil komme til at køre rundt i den her sag.

- Det har hun absolut ingen interesse i, siger Casper Dall.

Selv er han interesseret i at høre, hvordan Mette Frederiksen husker mødet i det magtfulde koordinationsudvalg 3. november, hvor beslutningen om aflivning blev truffet, og om hun læste bilaget om den manglende lovhjemmel.

Afhøringen finder sted i et lokale i Retten på Frederiksberg, hvor Minkkommissionen har lånt lokaler. Den begynder efter planen klokken 09.