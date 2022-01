Oprydning efter giftforurening kan kost op mod 100 millioner alene i én kommune - staten må på banen mener borgmester

- Det kommer helt an på, hvilke metoder der skal benyttes for at fjerne giften fra jord og vandløb. Det er slet ikke afgjort endnu, siger borgmesteren.

Jesper Frost Rasmussen vil have staten på banen, når regningerne skal betales.

- Det her er en generationsforurening, som vi som kommune ingen mulighed har for at betale for oprydningen af. Det er et giftstof, som var lovligt at benytte tidligere, men som nu viser sig at være meget giftigt for alle. Desuden er det en forurening, som ikke kun Esbjerg Kommune kæmper med - men det er en forurening, som er spredt ud over hele landet. Derfor er staten nødt til at komme på banen og være med til at betale den meget store regning, der venter forude, siger han.