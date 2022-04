Medie: Region var advaret om mulige unødige amputationer

1. april 2019 blev karkirurgien i Viborg nedlagt som selvstændig afdeling, og lagt ind under kirurgisk afdeling på sygehuset. Det skete som følge af strukturændringerne.

Dengang svarede Anders Kühnau Dansk Kirurgisk Selskab, at den aftalte arbejdsfordeling mellem regionens karkirurgiske afdelinger i Aarhus og Viborg var fuldt faglig forsvarlig og sikrede den nødvendige patientsikkerhed og faglige ekspertise i behandlingen.

Fredag siger Anders Kühnau til DR, at regionen var klar over, at der var udfordringer inden for karkirurgien, men at man ikke vidste, at amputationer kunne være undgået.

Men den udlægning køber tidligere ledende overlæge på karkirurgisk afdeling i Viborg frem til 2017 Jes Sandermann ikke.

- Regionsledelsen var advaret

Jes Sandermann var overlæge på afdelingen frem til 2020, hvor han blev fritstillet på grund af uenighed med afdelingsledelsen.

- Jeg udtalte allerede dengang, at det efter min opfattelse var kriminelt at gennemføre besparelserne inden for karkirurgien i regionen.

- Den opfattelse er desværre kun blevet bestyrket med den viden om konsekvenserne for patienterne, vi nu ser med analysen af karkirurgien i Region Midtjylland, siger Jes Sandermann til Dagens Medicin.

Han mener, at sagen bør få konsekvenser for regionsledelsen.

- Regionsledelsen var advaret. Når regionsledelsen i dag påstår noget andet, er det at omgå sandheden lemfældigt. Derfor mener jeg, at sagen bør få konsekvenser for regionsdirektør Ole Thomsen og regionsrådsformand Anders Kühnau.