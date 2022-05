Region Midtjylland vil undersøge de seneste ti års amputationer

Sammen med fagfolk vil Region Midtjylland undersøge de seneste ti års amputationer, for at finde ud af hvor mange der kunne have været forhindret.

Det skriver regionsformand Anders Kühnau (S) i et åbent brev til regionens tidligere patienter og deres pårørende, der kan være berørte af sagen.

- Der går desværre noget tid endnu, inden vi har fundet frem til, hvad det er for patienter, skriver han.

En ekstern analyse har vist, at regionen kan have foretaget op mod 47 amputationer om året, der kunne være undgået. Det er tidligere kommet frem.