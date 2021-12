Regioner: Intet tyder på flere opsigelser blandt sygeplejersker

Luca Pristed, der er sygeplejerske på Rigshospitalet og talsperson for Styregruppen for National Arbejdsnedlæggelse, sagde tirsdag sit job op, og han sagde, at han håber, at flere tusind sygeplejersker vil gøre det samme.

I en foreløbig melding fra Region Syddanmark lyder det, at der per 30. november kun er meget få sygeplejersker, der har sagt deres stilling op med begrundelse i at støtte opfordringen om kollektiv opsigelse.