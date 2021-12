Regionsformand på pressemøde: Vi skal forebygge unødvendige indlæggelser

Fokus på forebyggelse

Stephanie Lose roste personalet på de danske sygehuse for at udvise "stor kreativitet", når det kommer til at få enderne til at mødes.

Det sker for eksempel ved at udnytte flere faggrupper og omlægge arbejdsgange for at sikre, at de tilgængelige kompetencer bruges bedst muligt.

Men ifølge Stephanie Lose skal der nu lægges flere kræfter et andet sted.