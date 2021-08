Anne-Margrethes knæ-operation udskudt af strejken: - Jeg savner bare at kunne gå en tur

Efter udmeldingen om den aflyste operation har hun forsøgt at finde alternativer og har kontaktet et privathospital, men hun har endnu ikke hørt fra dem.

Savner at kunne bruge sig selv

Ventetiden kan føles lang for Anne-Margrethe Petersen, for det er ikke kun hendes arbejde, som hun savner.

- Jeg ikke kan gå, som jeg plejer. Jeg er vant til at gå mellem otte og ti kilometer hver dag, og det kan jeg ikke mere, siger hun.



Det er særligt de gængse gøremål i hverdagen, som er blevet et savn.

- Bare det at kunne gå en tur. Bruge mig selv. Sige, at det her kan jeg sgu godt selv klare. Jeg er jo ikke vant til, at jeg ikke kan det hele. Jeg er ikke vant til at blive sat hen. Jeg har siddet hele sommeren på terrassen med benene oppe, siger Anne-Margrethe Petersen.