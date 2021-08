Yderligere 281 sygeplejersker vil strejke - rammer planlagte operationer i Syddanmark hårdt

Dermed er det samlede antal sygeplejersker, der er udtaget til strejke, oppe på cirka 6500. Og ifølge formand for DSR, Grete Christensen, kommer det til at give ”en masse gener og utryghed” for danske patienter.

- Det har vi det som sygeplejersker dårligt med. Men det skal åbenbart gøre ondt på borgerne, før arbejdsgivere og politikere begynder at lytte. Det synes jeg er utroligt, siger hun.

Fra konfliktens start var cirka 5000 sygeplejersker udtaget. Siden da er strejken blevet udvidet med henholdsvis 702, 225, 215 og 315 personer.

På grund af spillereglerne på arbejdsmarkedet skal en optrapning dog varsles med mindst fire uger, og derfor er det først tirsdag, at de seneste ugers optrapning reelt begynder at træde i kraft.

Ingen sygeplejersker til planlagte operationer i Syddanmark

Når den seneste udvidelse af strejken træder i kraft om en måned, kommer det særligt til at gå ud over Region Syddanmark.

Her er der udsigt til, at 158 sygeplejersker fordelt på syv afdelinger, der alle arbejder med kirurgi, nedlægger arbejdet.