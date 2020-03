Derfor var 40 meter høj skorsten ved at vælte

En teknisk undersøgelse har netop fastslået, at det var tæring af metal og beton, som gjorde, at den 40 meter høje metalskorsten ved Nørrekobbel i Sønderborg bevægede sig mere end godt var, da der for et par uger siden var kraftigt stormvejr. Det skriver JydskeVestkysten

- Nogle rådgivende ingeniører har set nærmere på skorstenen og vurderet, at en kombination at korrosion af stålplader og beton, der var begyndt at smuldre og så skyllet væk af regn, fik skorstenen til at svaje, siger direktør for Sønderborg Varme, Erik Wolff, til avisen.

