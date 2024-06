Dykkere plantede ålegræs i 'gold ørken'

Det gælder også i Sønderborg, hvor omkring 50-60 frivillige lige fra børnehavebørn til en ældre på 86 år var mødt op og hjalp med at binde ålegræs på søm, som derefter blev plantet i bunden af dykkere.

I alt var tolv dykkere med flaske og fire dykkere med snorkel i gang under havets overflade ved udløbet fra Snogbæk. Dykkerne kom dels fra Sønderborg Sportsdykkerklub, men der var også flere dykkere fra Flensborg, Hannover og Lübeck.



- Det er gået helt uovertruffent, siger Per Lorenzen, som er bestyrelsesformand for Havørred Als og tovholder på dagens udplantning i Sønderborg.

Han fortæller, at ålegræsset står i en højde på én til to-en-halv meter. Når man kigger ud fra land er ålegræsset plantet i et omvendt U, som er cirka 150 meter bredt 60-70 meter fra land.

- Hvis du står og kigger ud over havet, så ser det noget så flot ud, men det er jo ikke sandheden. Hvis ud kigger under vandet, så er det en gold ørken, siger Per Lorenzen om sin begrundelse for at deltage.

Sidste år i oktober blev der lavet små stenrev på begge sider af bækken. Blandt andre Flensborg Universitet vil lave nogle undersøgelser af, hvad effekten af udplantningen og etableringen af stenrevene har været.

Det er Tænketanken Havet, der står bag den landsdækkende indsats for at plante ålegræs. Ud over Snogbæk blev der i Sydjylland også plantet ålegræs ved Trappendal Strand, Skærbæk Havn, Sellerup Strand og Langelinie - Horsens Marina.

De frivillige fortsætter udplantningen ved Snogbæk søndag.