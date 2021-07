Fugleinfluenza i Iller ved Sønderborg undrer eksperter

I søndags blev den tilsynsførende dyrlæge tilkaldt til kyllingefarmen, der ligger i Iller tæt på Sønderborg.

- Jeg blev ringet op søndag morgen klokken 8.30 og bedt om at komme ud til farmen. Der var over 100 døde kyllinger. Det er ganske mange. Og da jeg kommer derud kan jeg straks se, at der er noget alvorligt galt, fortæller Peter Johannsen, der er dyrlæge for Danhatch.

For selvom fugle, der er døde af fugleinfluenza, ikke har nogle særlige synlige tegn på, at det netop er fugleinfluenza, så var antallet af døde dyr alene nok til at vække dyrlægens mistanke.

- Jeg kan se, at de dyr der er syge, er meget syge og jeg kan konstatere, at de dyr der er døde, er døde meget akut, fortæller Peter Johansen.