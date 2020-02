Genforeningsfesten skudt i gang i Vestre Sottrup

Jyden han æ stærk å sej,

modde båd i nøj å næj

St. St. Blichers sang om kærligheden til fædrelandet var søndag fundet frem i forsamlingshuset i Vestre Sottrup, da flere lokale foreninger havde inviteret 150 gæster til at fejre jubilæet for Sønderjyllands genforening med Danmark.

Som en del af fejringen havde arrangørerne gjort alt for at bringe det gamle forsamlingshus tilbage til 1920.

- Vi har fundet tøjet, vi har lånt originale stemmebokse, skilte og fundet opslag fra lokalhistorisk, siger Arne Jessen, som er en af arrangørerne til TV SYD.

Det synnejyske kaffebord var selvfølgelig repræsenteret ved afstemningsfesten. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

Til festen var der arrangeret musik, sang og selvfølgelig synnejysk kaffebord, og interessen til festen har arrangørerne også kunne mærke. De 150 billetter blev solgt på fire timer, og der stod 40 borgere tilbage på ventelisten.

-Ja, det er en skam, vi ikke må være flere for brandmyndighederne, siger Arne Jessen.

Ingrid Gram Nymand fra Nybøl er en af gæsterne, som var kommet for at fejre genforeningen. Hendes forældre stod selv for 100 år siden og skulle tage valget mellem Danmark og Tyskland.

Før afstemningsfesten blev Dannebrog båret gennem byen. Foto: Jakob Schjødt-Pedersen, TV SYD

- Det skal vi tænke på, for ellers havde vi været tyske. Ikke fordi jeg har noget imod Tyskland, men jeg vil hellere være dansk, fortæller hun til TV SYD.

Festen er bare en af mange, som lokale foreninger rundt om i Sønderjylland arrangerer. Mandag aften på årsdagen for selve afstemningen sender TV SYD direkte fra flere af arrangementerne.