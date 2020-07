Gert diskuterede blomsternavne med dronning Ingrid: - Man kunne ikke snyde hende

En af dem der kender hvert et græsstrå i Den Kongelige Køkkenhave ved Gråsten Slot er den tidligere slotsgartner på Gråsten slot, Gert Jensen.

Han har gennem 23 år passet og plejet haven, mens dronning Ingrid levede, og gennem deres fælles passion for det grønne, udviklede der sig et varmt bekendtskab.

- Til sidst kendte jeg hende så godt, at hvis hun købte noget nyt til haven, så vidste jeg altid lige præcis, hvor hun ville have det, uden at jeg behøvede spørge, siger Gert Jensen, der i dag er chefgartner hos Universe Science Park.

Hun kunne ikke snydes

I dag har Gert Jensen et drivhus stående på Gråsten Slot, som er en gave, han fik af dronning Ingrid. Når han besøger det, mindes han de mange samtaler, som han nærmest dagligt havde med dronningen.

Gert Jensen trækker især på smilebåndet, når han tænker tilbage på de diskussioner, som de to har haft om blomsternavne.

- Hvis jeg sagde, at en blomst hed sådan og sådan, så sagde hun bare: Det gør den ikke, Gert. Hvis jeg ikke troede hende, så kom hun næste dag med en bog, hvor jeg så kunne læse, at hun havde ret, fortæller Gert Jensen.

En have i stilstand er det samme som en have i tilbagegang

Gert Jensen var den eneste af slottets medarbejdere, som dronningen tiltalte ved fornavn. De to brugte meget tid sammen i den kongelige have, og det kan ses på de kongelige souvenirs, som den tidligere slotsgartner gemmer i sin egen have.

Her har han flere af samme slags blomster, som dronning Ingrid havde i sin have. For eksempel lavede Gert Jensen stiklinger af en af dronningens hortensiaer, som han så plantede hjemme i sin egen have.

Hver gang han går i haven for at hakke og luge, mindes han de mange gode råd, som han har fået af dronning Ingrid.

- Jeg lærte utrolig meget af dronning Ingrid, for hun havde en kæmpe viden, og jeg har taget meget med fra hende. For eksempel sagde hun engang: En have i stilstand er det samme som en have i tilbagegang, fortæller Gert Jensen.

