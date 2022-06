Ung mand fra Gråsten afløser eks-minister som folketingskandidat

For første gang siden i mange år er Ellen Trane Nørby ikke på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Hun satser på kommunalpolitik, og i stedet står en 29-årig mand klar i kulissen til at forsøge at vinde et sæde i Folketinget.

Venstre i Sønderborgkredsen har netop valgt Chris Preuss Borup som ny folketingkandidat.