Sommer Pop Up: Se hele koncerten med Erann DD her

Det var en særdeles veloplagt Erann DD, der gik på scenen i smukke omgivelser ved Slotssøen i Kolding til den tredje af TV SYD og MusikKoldings koncertrække Sommer Pop Up torsdag d. 16. juli om aftenen.

Sommer Pop Up-koncerterne er opstået som et alternativ til de traditionelle open air-koncerter "Sommer Ved Søen", som MusikKolding hvert år arrangerer ved Slotssøen i Kolding. På grund af coronavirus er de aflyst i år.

Sommer Pop Up med Erann DD foregik i smukke omgivelser ved Slotssøen i Kolding med Koldinghus i baggrunden. Foto: Karsten Skov Villadsen

Dem kan du opleve til "Sommer Pop Up" 9. juli: Humørekspressen

16. juli: Erann DD

23. juli: Signe Svendsen (genudsendelse)

30. juli: Stig & Vennerne



Alle koncerter sendes direkte på TV SYD+ kl. 20.05 og streames også live på tvsyd.dk og TV SYD Play.



TV SYD+ genudsender koncerten med Erann DD:

Fredag d. 24. juli kl. 22.30

Lørdag d. 25. juli kl. 18.20

Søndag d. 26. juli kl. 10.25



Den kan også ses her på siden.

Men aflysningen af det store "Sommer Ved Søen"-arrangement forhindrede ikke Erann DD i alligevel at sprede lidt kærlighed og god musik ved Slotssøen. I en ekslusiv havekoncert foldede han sig ud med sit store bagkatalog akkompagneret af sine faste makkere Poul Reimann på keyboard og Emil Falk på guitar.

Det er 20 år siden, Erann DD bragede ind på alle hitlisterne med sit første store solohit 'Still Believing' fra debutalbummet af samme navn. Lægger vi lige ti år til bagkataloget, så kommer vi også omkring funkbandet Zapp Zapp og duoen Drori-Hansen Furniture - begge med Erann DD som frontfigur:

- Det har været en fantastisk rejse, jeg har taget sammen med min familie og bandet, siger Erann DD til TV SYD forud for aftenens koncert.

Det har været en fantastisk rejse, jeg har taget sammen med min familie og bandet. Erann DD

I år var derfor udset til at være et stort jubilæumsår for den populære funk-, soul- og popsanger. Men han har måtte ombooke hele 51 koncerter til senere.

Dele af jubilæumsturnéen bliver gennemført som planlagt til efteråret, hvor Erann DD bl.a. optræder på Tøjhuset i Fredericia og Realen på Fanø her i Syd- og Sønderjylland. En stor del af koncerterne bliver udsat til 2021.

Carsten Thorsager Møller og hans forlovede Lone sad på første, medbragte parket til aftenens koncert. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Koncerten, der blev afholdt i en privat have beliggende lige ned til Slotssøen i Kolding, blev på grund af forsamlingsforbuddet kun overværet af et stærkt begrænset antal publikummer. Blandt andet havde MusikKolding udloddet billetter via Facebook, og to af dem var Carsten Thorsager Møller og hans forlovede så heldige at vinde. De sad derfor klar i haven på medbragte klapstole og fik en plads helt forrest:

- Det er helt fantastisk. Jeg føler mig helt som en VIP, siger Carsten Thorsager Møller.

Medbragt samling til signering

Da koncerten blev rundet af, var Carsten Thorsager Møller og hans forlovede klar. De havde pakket tasken med de mange CD'er, som de havde skaffet i løbet af årene. Og særligt ét album fremhævede parret.

- Den her CD er fra Frederik og Marys bryllup. Den har vi købt second-hand, for den var altså ikke så nem at få fat på, siger Carsten Thorsager Møller om det blå etui, der hedder Folkegaven og er fra 2004.

Og hele bunken fik Erann DD også i hænderne.

- Hold da kæft, det er noget af en stak, I har med, grinte Erann DD, mens han gav sin autograf på de forskellige CD'er.

Lones samling af CD'er kastede en knytnævehilsen af sig. Foto: Katrine Gregersen, TV SYD

Der er i alt fire Sommer Pop Up-koncerter. Den sidste koncert er torsdag d. 30. juli kl. 20.05 med Stig & Vennerne. Som de øvrige koncerter bliver det - af hensyn til forsamlingsforbuddet - ikke annonceret på forhånd, hvor den bliver afviklet.

Men det bliver et nyt og overraskende sted i Kolding, og den kan som de øvrige ses LIVE på TV SYD+, tvsyd.dk og TV SYD Play.

Torsdag den 9. juli var det Humørekspressen, der var på plakaten. Den koncert foregik ved et grønt område i boligområdet Munkbo i Kolding. Den kan du se her:

