Fem gode råd: Sådan lærer du at stå på skateboard

1. Hav gode sko

Det er bedst med sneakers med en gummikant og blød sål.

2. Løse cowboybukser

Morten Burgdorf Bennetsen mener, at de løse bukser ser hammer godt ud og passer til undergrundsmiljøet, og så mener han, at løse cowboybukser er gode, hvis man falder, for de giver op sidst fremfor tynde, stramme bukser.

3. Ninjastilling

Kom ned i benene og armene ud foran kroppen, så holder du bedst balancen.

4. Find dit forreste ben

Det forreste ben på boardet er det ben, du tager fra med, hvis du stiller dig i en oprejst position og læner dig forover. Det første ben, som du automatisk tager fra med, er det ben, som skal stå forrest på boardet.

5. Afstand mellem benene

Hav den bagerste fod på tailen, og den forreste på nosen.