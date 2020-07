Gode råd: Det kan du gøre for at lette hverdagen for blinde og svagtseende

Terningerne ruller hurtigt henover den grønne filt, og Sandra Steensgaard Jensen lægger an til den femte backgammon-sejr i træk over kæresten Søren Christoffer Olsen. Spillets hvide brikker er forsynet med en strimmel tape, så man med fingrene kan mærke forskel fra de mørke brikker.

Kæresteparret fra henholdsvis København og Holbæk er nemlig begge svagtseende, men på grund af tapen, spiller de lige så rutineret som alle andre, selvom de udelukkende bruger deres hænder til at tage bestik af det næste træk.

Trygge rammer

TV SYDs Sommertour møder dem i cafeen på Fuglsangcentret, Dansk Blindesamfunds kursushotel i Fredericia, hvor de i disse dage holder ferie. De har valgt feriestedet, fordi rammerne er trygge og tilpasset deres særlige behov.

Her kan de gå ture i skovene på den særlige blindesti, der omkranser en del af kursushotellet. Og der er plads til, at Sandra Steensgaard Jensen kan have sin ledsagerhund Choko med på værelset eller slippe den fri i hotellets hundegård.

- Her kan vi klare os på egne præmisser, fordi der er de ting, vi har brug for. Jeg får den hjælp, jeg skal have, maden bliver serveret, og jeg kan fokusere på at hygge mig og snakke med de andre, siger Sandra Steensgaard Jensen.

Søren Christoffer Olsen, Sandra Steensgaard Jensen og Jørgen Bak er svagtseende og holder ferie på Fuglsangcenteret, som er Dansk Blindesamfunds kursuscenter i Fredericia. Foto: Julie Greve Bentsen

Ikke ond vilje, men usikkerhed

Den samme tryghed og hensyntagen oplever de langtfra altid, når de færdes i det offentlige rum. Her kan der være store variationer på den måde, man har tænkt tilgængelighed ind i bybilledet for dem, der ikke kan se.

Og det kan også være svært at færdes på lige fod med alle andre, fordi seende ofte kommer til at tage nogle misforståede hensyn.

- Det sker ikke af ond vilje, men usikkerhed, siger Jørgen Bak fra Aarhus, der er blind og også holder sin ferie på Fuglsangcentret.

De tre feriegæster har derfor følgende råd til, hvordan du som seende kan hjælpe blinde og svagtsynede, når du møder dem i det offentlige rum:

1. Luk øjnene og beskriv

Det er ikke altid, man som blind kan få en god beskrivelse, når man spørger om vej. Det skyldes ikke folks modvilje, men at man fungerer helt anderledes i verden, siger Sandra Steensgaard Jensen. Derfor hjælper det altså hverken den blinde, hvis du begynder at pege eller beskrive farven på skiltet foran en butik.

- Man skal forklare på en helt anden måde. Folk skal nogen gange prøve at lukke øjnene og tænke, hvordan finder jeg lige derhen nu, før de svarer, lyder rådet.

2. Tal ikke henover hovedet på den blinde

Blinde færdes ofte i det offentlige rum sammen med en ledsager. Men selvom den blinde får hjælp på grund af sit synshandicap, betyder det ikke, at han er døv eller stum, siger Jørgen Bak.

- Folk taler ofte henover hovedet på os, når vi færdes med en ledsager. Så siger den seende måske til ledsageren: 'Er han helt blind'? Så svarer jeg som regel: 'Ja, det er han', fortæller Jørgen Bak.

Tal direkte til den blinde eller svagtseende. Også selvom han eller hun ikke kan have øjenkontakt, siger han.

3. Leg ikke med ledsagerhunden

Sandra Steensgaard Jensen oplever ofte, at folk helt spontant rækker hånden frem for at klappe og snakke med hendes brune labrador Choko. Hun forstår det godt, for det er en sød og dejlig hund.

Men når hun har ledsagerhunden ved sin side i det offentligt rum, så er hunden på arbejde. Og i den situation skal man som seende lade være med at tage kontakt til den.

- Som udgangspunkt er reglen, at når hunden har sele på, så er den på arbejde. På den måde lærer hunden også at kende forskel på arbejde og fritid. Når vi er i det offentlige rum, skal den først og fremmest hjælpe mig, siger hun.

4. Drop berøringsangsten

I disse krænkelsestider kan man hurtigt komme til at tale over sig eller sige 'noget forkert' , når man taler om til en minoritet. Men de tre synshandicappede feriegæster på Fuglsangcentret er trætte af misforståede hensyn.

- Vi bruger de samme ord og udtryk som alle andre, så man skal altså ikke være bange for at sige noget forkert. Vi blinde ser også fjernsyn. Og vi siger også 'vi ses', når vi skilles, siger Jørgen Bak.

- Drop berøringsangsten. Vi føler os altså ikke krænkede, hvis man spørger om vi har set et program i fjernsynet, lyder det.