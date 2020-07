Se billederne: Her er Genforeningens spor i Christiansfeld

Fredag markeres 100-året for Genforeningen. I den anledning har TV SYD lavet en billedeserie om spor fra Genforeningen i Christiansfeld.

Den 10. juli 2020 fejrer vi Genforeningen. Det samme fejring afholdt man 100 år før, da Christian den 10. red gennem Christiansfeld. TV SYD har lavet en billedeserie, der viser, hvor Genforeningen har sat sine spor i Christiansfeld.

Genforeningspladsen

Genforeningspladsen blev oprettet 15 år efter Genforeningen - altså i 1935. Foto: Rasmus Jensen

Kører man gennem Christiansfeld, kan man ikke undgå at se Genforeningspladsen. Pladsen blev indviet for offentligheden den 10. juli 1935 - altså 15 efter Genforeningen. Pladsen blev rejst som en fejring af Genforeningen, og er i dag et oplagt sted at gå en tur i Christiansfeld.

I midten af Genforeningspladsen finder man en sten, hvis motiv og tekst markerer Genforeningen. Foto: Rasmus Jensen

I midten af Genforeningspladsen finder man en monument. På monumentets ene side står der:

- Det er stenens bud. Her har stormen, her har flammen samlet dem, der hører sammen. Lovet være gud.

På monumentes anden side er en engel afbildet. Englen omfavner to kvinder - en mor og en datter - der symboliserer Danmark og Sønderjylland og dermed også Genforeningen.

Genforeningskvarteret

Enkelte borgere i Christiansfeld kan bryste sig af at bo midt i noget Danmarks historie. Tre veje i Christiansfeld er nemlig opkaldt efter nogle helt særlige nedslag i genforeningen med Sønderjylland.

En del af Genforeningskvarteret er 10. februarvej. Det var nemlig den 10. februar 1920, at zone 1 stemte for at være dansk. Foto: Rasmus Jensen

En af de tre veje, der er opkalt efter særlige punkter i genforeningen, er 10. februarvej. Datoen markerer den dag, at zone 1 stemte for at blive en del af Danmark. Zone 1 var det, man kaldte Nordslesvig, som man i dag kalder for Sønderjylland.

10. julivej er en del af Genforeningskvarteret. Datoen markerer fejringen af Genforeningen tilbage i 1920. Foto: Rasmus Jensen

Den anden af de tre veje i Genforeningskvarteret er den 10. julivej. Fredag markerer nemlig 100-året for fejringen af Genforeningen. Det var den dag, at Christian den 10. red gennem Christiansfeld på den hvide hest. Noget, der senere er blevet et kendt symbol for Genforeningen.

Christian X vej er opkaldt efter Christian den 10. Foto: Rasmus Jensen

Christian X Vej er den tredje af vejene, der markerer Genforeningen i Genforeningskvarteret. Vejen er opkaldt efter Christian den 10., der var regent under Genforeningen.

Tyrstrup Kirke

Tyrstrup Kirke var tidligere en del af Tyskland før Genforeningen. Foto: Rasmus Jensen

Tyrstrup Kirke var en del af Tyskland før Genforeningen. Det var også den første kirke i Sønderjylland, som Christian den 10. besøgte, da han red gennem Christiansfeld den 10. juli 1920.

Det var inde i Tyrstrup Kirke, at Christian den 10. gik på knæ. Foto: Rasmus Jensen

Faktisk var Christian den 10. ganske rørt over, at kirken igen blev dansk. Da han gik ind i kirken, faldt han på knæ og takkede Gud for, at kirken igen blev en del af Danmark.