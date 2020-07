Se kortet: Her kan du få et sus i maven

Har du en fartdjævel eller en klatrer uden respekt for tyngdekraften gemt i maven, er der masser af muligheder for at udfolde sig i Syd- og Sønderjylland.

Daniel Rhode hjælper de mange gæster igennem klatrebanen. Foto: Jeppe Vestergaard Jensen

TV SYD's 'Sommer Tour 2020' har været på besøg et af stederne, hvor sommergæster kan få et sus i maven. Hos HighPark ved Aabenraa kan klatrer og andre bevæge sig rundt i trætoppene 25 meter over jorden.

Sommer Tour 2020 I løbet af sommerferien tager TV SYD's sommerhold ud og besøger 29 sommerdestinationer i Syd- og Sønderjylland. Vi er i byerne hele dagen og sender live-tv derfra om aftenen. På TV SYD's facebookside kan du se, hvilke adresser vi parkerer ved den pågældende uge. Kom forbi og hjælp os med at blive bedre - hvilke problematikker og glædeshistorier mangler vi at fortælle?

- Hos os kan du få flyttet grænser og ikke mindst få en masse motion. Hvis du har højdeskræk, så bliver det selvfølgelig ekstra hårdt. Der er nemlig sommetider 25 meter ned fra klatrebanen, fortæller Daniel Rhode, der er instruktør i HighPark.

Klatreparken har fem niveauer. De to laveste er for de yngste, hvor børn omkring de ti år typisk kan få lov at prøve sig selv af. På de næste niveauer kan de fleste voksne få motion og en udfordring.

- På vores sværeste niveau har jeg flere gange været nødt til at hjælpe nogen ned eller videre. Selv voksne mænd med store bøffer har måtte give op. Det er utrolig hårdt for armene, fortæller Daniel Rhode med et smil.

Har du fået lyst til at prøve dig selv af henover sommeren, kan du finde inspiration med vores kort herunder.

