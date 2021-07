Storkevenner har stemt: Det kommer ungerne til at hedde

Tidligere storkenavne

Det har tidligere været kutyme, at storkeungerne fra Smedager blev opkaldt efter karakterer i Astrid Lindgrens forfatterskab. Dén tradition blev ført videre sidste år, da storkeungen her blev Ronja - opkaldt efter Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter.

Siden 2016 er i alt otte unger opkaldt efter nogle af Astrid Lindgrens figurer. Anna og Lotte, som ungerne sidste år kom til at hedde, får nok de fleste til at tænke på de to dukker fra børne-tv. Men navnene er heller ikke fremmede for Astrid Lindgren-fans, da de også findes i fortællingerne om ’Alle vi børn i Bulderby’ og ’Lotte fra Spektakelmagergade’.

Dengang vandt forslaget om at kalde storkeungen Ronja suverænt med 76 procent af stemmerne.