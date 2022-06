Connie og Clydes unger ringmærkes og får taget en fjerprøve

Lørdag formiddag klokken 10 er medlemmerne af storkeforeningen samlet i Smedager. Her skal de to unger, der ligger i reden, nemlig ringmærkes, og der skal tages en fjerprøve.

- Der bliver taget et par brystfjer fra begge unger, når de er ringmærket. De bliver så sendt ind til DNA-test, så vi kan finde ud af, hvilket køn de har, forklarer Mogens Lange fra storkene.dk.

Mens ringmærkningen står på, forlader storkeparret reden og ungerne spiller døde.

- Det er helt naturligt, at ungerne ligger uden at røre sig, når de ringmærkes. Det ville de også gøre, hvis reden blev angrebet af en rovfugl eller udsat for andre farer. Det er et helt naturligt instinkt, siger Mogens Lange.

- Men det gør absolut ikke ondt på dem. Hverken ringmærkningen eller at få udtaget en fjer, og det er hurtigt overstået.

Sidste år fik storkeparret Connie og Clyde også to unger, som DNA-testen viste, var henholdsvis en han- og en hunstork. De blev senere navngivet Astra og Zeneca.