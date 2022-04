Så har vi balladen i Rens - Alfred er tilbage

Rens-reden blev nemlig for cirka to uger siden overtaget af et andet storkepar, og de har ikke til sinds at opgive deres nyerhvervede rede, så balladen er forventet.

- De slås og har gjort det af flere omgange, fortæller gårdejer, Iver Hansen, der bor på gården, hvor reden står.

Iver Hansen fortæller, at han kan genkende Alfred på ringmærket, derfor er han heller ikke i tvivl om, at det er den unge svenske stork, der blev Annikas mage i 2021, hvor de sammen fik tre unger på vingerne fra reden i Rens.