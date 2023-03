Connie er tilbage fra vintertrækket

- Vi har selvfølgelig siden tjekket ringnummeret, og det bekræfter antagelsen.

Connie har i 2021 og 2022 ynglet med hanstorken Clyde på reden, og alle troede, at det også skulle ske i år.

Men - for der er et stor men. Clyde er godt nok ankommet til Danmark. Det skete den 5. marts. Men i weekenden forlod den Smedager og har slået sig ned i Jejsing nogle kilometer fra den vante rede. Og nu ser det ud til, at den dér har dannet par med en anden tysk hunstork.