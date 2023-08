Ingen stork på skærmen: Derfor er reden tom

Har du også undret dig over, hvor storkene er?



Ifølge Mogens Larsen, der er ekspert hos Storkene.dk, er der ingen grund til bekymring.

- Det, vi ser, er helt naturligt. De er mindre i reden og mere ude at flyve. De er begyndt at flyve længere og længere væk, fortæller Morgens Larsen.

Når storkene er mere væk fra reden, er det et led i at blive gjort mere selvstændige og klar til at flyve det store træk.