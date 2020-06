Nyt storkepar skal have navne - stem på dine favoritter

Bonnie & Clyde:

Bonnie Parker og Clyde Barrow var et berygtet forbryderpar, der rejste rundt i USA under depressionen. Selv i dag er de kendt for deres "et dusin-eller-der omkring" bankrøverier. Parret foretrak at røve små butikker eller benzinstationer på landet og menes at have dræbt flere civile og mindst ni politifolk. De blev til sidst overmandet og dræbt af politiet i Louisiana 23. maj 1934. De blev kun 23 og 25 år gamle.

I filmen fra 1967 spillede Faye Dunaway og Warren Beatty hovedrollerne.

Hans & Grethe:

Et velkendt tysk eventyr af Brødrene Grimm udgivet i 1812. Hans og Grete er en ung bror og søster, der efterlades af deres fattige forældre dybt inde i en skov, hvor de efterfølgende farer vild og tages til fanges af en menneskeædende heks.

Søren & Mette:

Dette populære forslag dækker over to berømte par: Søren og Mette fra læsebøgerne i Folkeskolen samt corona-krisens to hovedpersoner sundhedsstyrelsens chef Søren Brostrøm og statsminister Mette Frederiksen, som vi har oplevet sammen til mange pressemøder.

Det kendte læsesystem "Søren og Mette" fylder i denne måned 60 år. Fra 1960 til 1980 lærte 60-70 procent af alle danske børn at læse ved hjælp af "Søren og Mette".

Ronja & Birk:

En roman fra 1981 af den kendte svenske forfatter Astrid Lindgren, hvis forfatterskab tidligere har været omdrejningspunktet for at navngive storke i Smedager.

Romanen handler om pigen Ronja, som vokser op blandt en røverbande, der holder til i en borg i skovene et sted i Skandinavien i den tidlige middelalder. Hun knytter bånd til drengen Birk, der er eneste søn af hendes fars modstander. Børnene bliver venner og uadskillelige.

Deres venskab er hemmeligt, men på et tidspunkt bliver børnene taget til fange af hinandens rivaliserende familier og må udveksles.

Til slut opgiver familier deres stridigheder, og alle bliver genforenede.

Frederik & Mary:

Kronprinsparret Frederik og Mary er det royale indslag, og parret behøver ingen nærmere introduktion. De tilbringer deres sommerferier på Gråsten Slot og færdes en del i det syd- og sønderjyske. Navnekonkurrencen begyndte iøvrigt på Frederiks 52 års fødselsdag tirsdag den 26. maj.