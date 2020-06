Den lille storkeunge klarer sig fint, men Annika spøger stadig i kulissen

Den lille storkeunge i Smedager bliver med meget stor sandsynlighed enlig unge hos det unge storkepar Bonnie og Clyde.

Mange synes, den ser lille ud, men det er den ikke - den klarer sig rigtig fint dens alder taget i betragtning. Jess Frederiksen, formand, storkene.dk

- Vi forventer ikke, der vil klække flere æg nu, og det er godt det samme, mener formand hos storkene.dk, Jess Frederiksen.

Den lille 'mirakel-unge' er i dag mandag den 22. juni præcis en uge gammel, og livet i reden går godt:

Bonnie og Clydes første unge fra 15. juni 2020 Foto: TV SYD og Storkene.dk

- Mange synes, den ser lille ud, men det er den ikke - den klarer sig rigtig fint dens alder taget i betragtning.

Men ungen er ved at være for gammel til søskende, mener storkeeksperten:

- Hvis der mod forventning skulle klække endnu et æg, så vil der blive for stor aldersforskel på dem, og den ældste unge vil konstant tromle sådan en lille unge, og dermed vil den højst sandsynlig ikke få nok at spise.

Læs også Så kom der alligevel en storkeunge i Smedager

Desuden er forældrenes unge alder også et handicap, når det handler om at opfostre en redefuld unger.

- Bonnie og Clyde kan finde ud af være forældre til en unge, men de ville få kvaler med at kunne finde ud af, at opfostre sådan en efternøler og få føde nok i den, siger Jess Frederiksen.

Læs også Se video: Annika går til angreb på rugende hunstork

Annika spøger i kulissen

Lige nu er der for det meste fred og idyl i reden i Smedager, men Annika spøger stadig i kulissen. Hun bor i en rede i Ravsted et par kilometer væk fra Smedager. Og hun har ikke glemt sin gamle rede.

- I går søndag lagde hun igen vejen forbi Smedager, hvor hun provokerede Bonnie og Clyde så meget, at de begge måtte på vingerne for at jage hende væk, forklarer Jess Frederiksen, som godt kan frygte, at der igen kan komme kampe om Smedager-reden.

Parat til at tage livet af ungen

- Annika synes, reden er hendes. Det vil hun blive ved med, og vi kan godt frygte, det igen vil komme slagsmål, siger Jess Frederiksen, der også er bange for tiden, hvor storkeungen i perioder vil ligge alene i reden, mens forældrene finder føde:

- Altså at unger bliver vippet ud af reden af andre, er set før, så nu krydser vi fingre for, at det ikke lykkes for Annika, siger han.

- Slagsmål mellem de tre storke er forventeligt til det allersidste, men vi håber, det ikke bliver for alvorligt, siger Jess Frederiksen