Varmt vejr udløser sjældent storkefænomen

Hvis man har set live-TV fra storkereden i Smedager de seneste dage, er man blevet mødt af et besynderligt syn. Der stritter nemlig lange hvide ben frem, som er dukket op sammen med det dejlige, varme vejr. Det er ikke noget, som sker hvert år, men i år har der været en god sandsynlighed for fænomenet grundet den længerevarende varme.

Farven på storkenes benene ændrer sig nemlig i takt med varmen, men der er en helt særlig måde, de farver sig på.

Det er ofte set, at storkene i Danmark kommer af med deres afføring udover redens kant. Men det varme vejr får storkene til at ændre adfærd på lige netop det punkt. De tilpasser sig varmen ved at lade deres afføring løbe ned ad benene.

- Jo længere tid det varme vejr fortsætter, des større er sandsynligheden for at se dette fænomen, som vi ikke ser hvert år, fortæller Mogens Lange, storkeekspert hos Storkene.dk

Fordele med farven

Den hvide farve er bedre til at reflektere solens stråler, end eksempelvis sort, hvilket også forklarer storkens hvide fjerpragt. Det er praktisk, eftersom storken er vant til at bo i varme områder, og flytter sig efter varmen. Derfor ser vi først storkene i Danmark, når årstiden passer den.

De hvide ben er derfor også et fænomen, som typisk ses, når storkene kommer fra Afrika, hvor de har tilpasset sig det varme klima.

Den hvide, og meget praktiske farve, på storkenes afføring, skyldes, at storken spiser mange dyr, hvis knogler indeholder meget kalcium.

Udover at forklæde benene, så de kan holde solens stråler på afstand, har afføringen også en anden fordel.

- Væsken har en kølende effekt hos storken, som svarer til, når vi mennesker tager koldt vand i hovedet, siger Mogens Lange.

Læs også Bonnie og Clyde hæver niveauet i et skuffende storke-år

Første sommer for storkeungen

Hvis man har undret sig over storkenes åbne næb, og særligt ungen i reden, skyldes det også varmen. Et åbent næb er nemlig storkenes måde at ventilere hurtigere på og komme af med varmen. Derfor er det helt normalt, at man kan se et åbent næb, når det er varmt.

I takt med de høje temperaturer vil ungen ikke kunne få nok væske gennem føden, som dens væskebehov normalt dækkes af. Derfor vil man kunne se forældrene gylpe væske op, som de normalt gør det med mad, enten ned i ungens næb eller udover ungen.

Flere har bekymret sig om storkeungens helbred, og en seer har i weekenden taget kontakt til Dyreværnet om ungens helbred med henblik på at få taget ungen i pleje. Men som Storkene.dk selv skriver på deres Facebookside, trives storkene i varmt vejr, og ungen har det godt.