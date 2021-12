Aflyst: Sporten ramt af corona

Aflysninger på både is og halgulv

Her i vores område skulle der have været gang i både HTH Ligaen i herrehåndbold og i Metal Ligaen i ishockey, hvor flere syd - og sønderjyske mandskaber er repræsenteret.

Hverken Esbjerg Energy eller SønderjyskEs ishockeyherrer kommer i kamp. I morgen skulle de ellers have været på isen mod henholdsvis Herlev Eagles og Odense Bulldogs, men de er altså aflyst. I ishockey bliver kampene ikke gennemført senere. I stedet tildeles holdene 1,5 points hver ved skrivebordet.

Mandag aften skulle SønderjyskEs håndboldherrer have været i kamp hjemme i Skansen i Sønderborg. Der bliver der dog ikke noget af. Kampen mod Nordsjælland er ligeledes aflyst. I håndbold vil man forsøge at få kampene gennemført på et senere tidspunkt, men det bliver ikke nemt, lyder det.

- Det følger udviklingen i samfundet, og det bliver et forfærdeligt puslespil at løse, når de udsatte kampe skal afvikles. Men det skal lykkes. Vi har en runde den 30. december, som man kan begynde at frygte for. Vi må gøre skaden op på den anden side af nytår, siger Frank Smith, chef for turneringer i Dansk Håndbold Forbund til TV 2 SPORT.

Indtil videre ser det ud, som om at kampene Aalborg Håndbold - Ribe-Esbjerg HH samt lokalopgøret KIF Kolding - Fredericia HK vil blive gennemført i den kommende uge.