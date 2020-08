Borgmestre både glæder og ærgrer sig efter Tour-udskydning

Den seneste uges tid har der været en del usikkerhed om den danske Tour-start i 2021, og i dag kom den endelige melding: Frank Jensen, der står i spidsen for den danske del af Touren, bekræfter overfor TV 2, at den danske Tour de France-start er udskudt til år 2022.

Meldingen både glæder og ærgrer i Vejle, hvor tourens tredje etape skal køres.

- Det er dejligt at få klarhed over, at vi nu ved, starten i Danmark bliver rykket til 2022. Jeg havde glædet mig til 2021, så det er svært, at det nu er udskudt til 2022, men med corona og alle de andre omstændigheder taget i betragtning så kan jeg sagtens se fornuften i det her, siger Jens Ejner Christensen, venstre-borgmester i Vejle Kommune.

Den franske løbsarrangør A.S.O. ønskede oprindeligt at flytte løbet en uge frem, fordi der skulle køres samtidigt med OL i Tokyo i 2021. Det ønskede man ikke fra dansk side, og derfor er det nu blevet rykket til 2022.

I Sønderborg Kommune, hvor målstregen for tredje etape kommer til at ligge, er borgmester Erik Lauritzen tilfreds med udskydelsen.

- Det har ærgret mig i et stykke tid, men jeg er stoppet med at ærgre mig. Jeg har glædet mig helt vildt, så det var en nedtur, at det blev udskudt, men jo mere jeg tænker over det, jo mere rigtigt føles det. Det er den bedste løsning, som giver den bedste oplevelse og profilering af Sønderjylland, siger Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg for Socialdemokratiet.

For halvanden uge siden var du ikke så meget for at udskyde det, og nu er det den bedste løsning. Hvad er der sket?

- Det handler om forhandlingstaktik. Vi har været i svære forhandlinger med A.S.O., og man er nødt til at holde på sit så længe som muligt, men vi skulle også medvirke til at finde en løsning. Det vigtigste er at få denne kæmpe oplevelse til landet.

En flytning koster

Den danske start er nu udskudt til 1.-3. juli 2022, og ifølge Grand Départ Copenhagen Denmark forventer man ikke ændringer i de tre etaper, der kører gennem Danmark.

På grund af udskydelsen vil der være en ekstra udgift på ca. 5,8 millioner kroner til det nationale sekretariat, som staten og A.S.O. i fællesskab dækker. Derudover vil der være udgifter for de enkelte mål- og startbyer, som kommunerne selv dækker.