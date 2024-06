Det overrasker nyhedschef mest ved EP-valget

Stemmerne er efterhånden ved at være talt op, og dermed er det tid til at gøre status over valget til Europa-Parlamentet.

En af dem, der har siddet og fulgt valget og optællingen tæt, er Rikke Baltzer, som er nyhedschef på Jyske Vestkysten.

- Jeg er ligesom de fleste andre nok mest overrasket over, at SF får tre mandater, siger hun.

Hun fremhæver særligt valget af SF-veteranen Villy Søvndal.

- Jeg er ikke engang sikker på, at Villy selv havde troet på, at han blev valgt, siger hun.

Det er på nuværende tidspunkt endnu ikke afklaret, hvem der får SF's tredje mandat.

Hun hæfter sig også ved, at to nye unge politikere får sæde i Folketinget som følge af valget. Det drejer sig om Frederik Bloch Münster (K), der træder ind i Folketinget som afløser for Niels Flemming Hansen (K). Derudover træder Carl Andersen (LA) ind i Folketinget som afløser for Henrik Dahl (LA).

- De to skal ind og afløse nogle erfarne herrer, som har siddet i Folketinget i ganske mange år, og det er en store chance at få, siger Rikke Baltzer.

Nyhedschefen hæfter sig også ved Venstre, der trods tilbagegang har fået et bedre valg end frygtet. Partiet beholder således to af sine fire mandater i parlamentet.

- Det er vigtig for partiets selvforståelse, siger hun.