En krig på plakater: Valgkampen i Sønderjylland

Den 10. januar blev en valgkamp skudt i gang - for 100 år siden vel at mærke. En kamp om, hvor landegrænsen skulle gå mellem Danmark og Tyskland.

- I 1864 blev afgørelsen puffet igennem med bajonetter og kanoner. 56 år senere blev en afgørelse truffet baseret på en mening blandt folket, siger Hans Schultz Hansen, der er formand for Historisk Samfund for Sønderjylland.

Det historiske samfund afholder tre arrangementer for at fejre og vise, hvad der skete dengang. Dermed starter valgkampen en lang række af begivenheder og events, der afholdes i hele 2020 og markerer 100 året for Genforeningen.

Valgkampen – og den nye mulighed – gav stor interesse og engagement blandt folket. ’Heftig’ bruger Hans Schultz Hansen om valgkampen, der fandt sted i 1920. Valgkampen tog også et nøk opad, efter man begyndte at tage nye midler i brug. I hele landsdelen prægede valgplakater landets lygtpæle – og så endda i farver.

- Valgkampen blev moderniseret, da man introducer plakaterne. Også håndbøger og pjecer skulle fange og påvirke vælgerne og folket, siger formanden til TV SYD.

Tre arrangementer markerer 100 året for afstemningen

For at sætte fokus på den helt særlige valgkamp med de iøjnefaldende og farverige plakater afholder det historiske samfund tre arrangementer i løbet af den næste måneds tid.

Den 14. januar kan man høre, hvilket midler der blev taget i brug, og hvilket argumenter der var i spil, når talerer fra Plakatmuseet og Den Slesvigske Samling fortæller på Musik- og Teaterhøjskolen i Toftlund.

Den 13. februar forsøger Historisk Samfund for Sønderjylland genskabe stemningen og levendegør en valgaften. Resultaterne fra afstemningen den 10. februar i Nordslesvig og den 14. marts 1920 i Sydslesvig er hovedpunkterne på programmet, der afholdes på Sønderborg Slot.

Derudover afholdes den traditionelle afstemningsfest, der allerede er udsolgt.

Læs mere om de tre arrangementer her.