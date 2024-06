Fødevarestyrelsen tilbagekalder chilinudler.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.



Det er tale om produkter kaldet "Samyang Buldak 3x Spicy & Hot Chicken, "2x Spicy & Hot Chicken" og "Hot Chicken Stew".

Totalcapsaicin er det kemikalie, der giver chilier deres stærke og skarpe smag.

Ifølge DTU Fødevareinstituttet er niveauerne af Totalcapsaicin i en enkelt pakke af de tre nudelprodukter så høje, at der er risiko for at udvikle akutte forgiftninger, hvis man spiser nudlerne.

Nudlerne sælges i supermarkeder og specialforretninger landet over. Derudover kan de også købes over nettet.

Fødevarestyrelsen anbefaler at produkterne leveres tilbage til butikken, hvor de er købt, eller at man smider dem ud.

Nudelprodukterne er særligt populære på det sociale medie TikTok. Her lægger folk videoer op af, at de både tilbereder og spiser nudlerne.

Dertil råder Fødevarestyrelsen til, at man kontakter Giftlinjen, hvis man selv eller ens barn viser akutte symptomer lige efter at have spist nudelprodukterne.

Hvis man selv eller ens barn har spist stærk chili, men ikke viser akutte tegn på forgiftning, er der ingen grund til bekymring, lyder det i pressemeddelelsen.