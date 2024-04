Forsikringskunder får 137 millioner kroner tilbage

- Der er samlet set opkrævet meget store beløb uretmæssigt, og det er selvfølgelig ubehageligt og utilfredsstillende for forbrugerne. Det her sker jo i kølvandet på nogle andre urimelige og uberettigede opkrævninger, og set i det lys opfordrer vi til, at man lærer af sine fejl og undgår, at det gentager sig, siger Jakob Steenstrup, som er seniorrådgiver i Forbrugerrådet Tænk.

Farvel til over en milliard

DFIM har udpantningsret og kan dermed drive folk fra hus og hjem, hvis de ikke betaler. Alene i 2021 trak DFIM over 10.000 betalingskrav i retten, hvilket var over seks procent af alle sager i Fogedretten. Ved indgangen til 2022 havde DFIM 5573 aktive fogedretssager med samlede krav på 611 millioner kroner – et snit på 109.636 kroner.

Kim Nielsens og andres sager blev først droppet efter en række historier i TV SYD. Historierne førte også til, at DFIM indførte et gebyrloft på samlet 25.000 kroner for borgere og 60.000 kroner for virksomheder for sager, der begyndte før 2023. For de nyere sager gælder et gebyrloft på 60.000 kroner både for private og for virksomheder.